（悉尼5日讯）美澳部长级双边会晤（AUSMIN）週一在澳洲悉尼举行，两国的国防部长警告，恐怖组织「伊斯兰国」（IS）成员恐怕会从中东回流到东南亚，並准备在自己的国家发动攻击。

美国国务卿蒂勒森及国防部长马蒂斯前往悉尼出席会议，而澳洲则是由国防部长佩恩及外交部长毕晓普出席。鑑於英国伦敦在刚过去的周末发生恐袭，IS亦承认责任，而且菲律宾棉兰老岛亦有恐怖分子与政府军爆发衝突，双方十分关注恐怖主义问题。

佩恩表示，IS分子將带著战场技能与根深蒂固的意识形態回来，她称：「他们將心怀怒气、十分沮丧，我们必须注意。」

毕晓普说：「全球恐怖分子威胁不断上升，我们经歷若干欧洲城市恐袭事件后，已在澳洲阻止多宗攻击，因此我们希望与你们（美方）商討与中东有联繫的相关人事物。」毕晓普告诉美方，反恐议题会是週一年度会谈议程重点。

马蒂斯就伦敦攻击案回应，表示「我们齐心团结，並对抗以为藉由伤害手段他们就能嚇到我们的敌人。我们不怕」。

美国总统特朗普已指示五角大厦，在IS於伊拉克和敘利亚节节败退之际，为避免让逃亡的外国战士返国，必须要「歼灭」IS。

根据澳洲官员，自从2014年以来他们已在国內阻止了12起恐攻，有超过60人被起诉。