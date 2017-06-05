英国传媒报导，其中一名凶徒是在巴基斯坦出生的男子，曾在伦敦其居住的社区企图招募小孩加入IS。

传媒应警方要求，没有公佈该名恐怖分子的名字，只知道他27岁，去年曾在第4频道电视台播映的一部关於伊斯兰教极端主义的纪录片中亮相。认识他的朋友透露，他经常在YouTube网站观看极端主义內容的短片，继而自己也有极端思想。

据悉，他在伦敦东郊的巴尔金区（Barking）居住，与邻居有来往，取得邻居的信任以为他是好人，並让他与他们的孩子接触，但他暗地向小孩灌输极端思想。

邻居曾举报警无行动

一名叫艾莉卡的女邻居声称，她於两年前向警方举报，指有人在公园內向小孩子灌输激进思想。她亲自去过该公园，听到一名巴基斯坦人说：「每当有需要时，我都准备好奉阿拉之名，出发前去。我准备好奉阿拉之名去做需要做的事，包括杀自己的母亲。」艾莉卡拍下那人的照片，交给警方，但之后没有下文。

警方相信，此人就是上週六晚上在伦敦发动暴力袭击、被到场警员开枪击毙的3名恐怖分子的其中一人。警方继续追查他的背景，瞭解他曾经接触过甚么人，看看是否还有同党在逃。

仍然有12人被扣留

与此同时，英国警方表示，至目前为止，仍然有12人被扣留，包括7名女子，全都是在巴尔金区和伦敦东面其他地区被捕。

警方相信，上週六被击毙的3名恐怖分子当中，最少有一人在该区居住。最年轻的被捕者是一名19岁女子，年纪最大的是一个60岁妇人。

另外，在IS公开承认为伦敦恐袭负责之前，IS在加密通讯软件Telegram的官方新闻频道上，部分支持者声称袭击是「支持IS的独狼」策划，另一段讯息更写著「伦敦桥塌下」(London Bridge is Falling Down)。

Telegram上的讯息以法文写成：「独狼在行动，攻击十字军的平民，以响应IS针对多国联盟国民的呼吁。」目前正值伊斯兰斋戒月，IS早前呼吁欧洲的支持者在原居地施袭。