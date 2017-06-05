（本报古晋5日讯）2006年至今，砂拉越海事执法局共展开129宗涉及非法渔船的取缔行动，并逮捕了492人，当中以越南籍人士占多数（1155人），单在今年（截至目前为止）就有18宗案件，被捕人数达到196人。

因为砂海域渔产丰富，砂海事执法局局长依斯迈里指出，当局发现，近年来非法渔船入侵砂州海域的案件越来越频密，在行动中遭到逮捕的非法渔民当中，有80%是越南籍渔民，其他的分别来自菲律宾（69人）、泰国（139人）、印尼（125人）及中国（14人）。

依斯迈里说，除了18宗抵触1985年渔业法令第15条文（1）的案件，也有另外10宗违规案件是涉及本地渔船，这些渔船多数是因雇用没有准证或准证逾期的外国渔民而被逮捕及扣查。

对此，他提醒本地渔船业者，别雇用没有准证的外国渔民，因为一旦被当局发现的话，当局必须秉公执法，这也将对渔船业者们的正常作业造成干扰。

与此同时，他也提醒货船业者务必遵守规则，因为他们经常雇用没执照的船长或船员，因而抵触了商船法令。

他解释，万一在海上遇到紧急事故时，这些没有执照的船长或许无法应付突发情况，造成意外事故发生。有鉴于此，当局将在近期内与商船公司对话，促请有关公司认真看待上诉事件。