（本报古晋5日讯）亚航印尼坤甸直飞古晋的首趟航班，于今日下午1时50分抵达古晋国际机场，正式开通亚航在古晋的第10个直飞航班！

AK1029国际直飞航班是于当地时间下午12时10分（大马时间下午1时10分）从坤甸出发，并于下午1时50分抵达古晋。至于从古晋直飞坤甸的航班AK1028，则于较早前（上午11时55分）从古晋出发，并于当地时间上午11时45分（大马时间下午12时45分）抵达坤甸，飞行时间约40分钟。

开通往来坤甸和古晋的直航服务后，亚航在古晋的直飞点也增至10个，即美里、诗巫、民都鲁、亚庇、新山、哥打巴鲁、槟城、吉隆坡、新加坡及坤甸，每周的往来航班多达468班次。与此同时，从古晋直飞浮罗交怡的航班也将于来临的8月正式投入运作。

亚航有限公司首席执行员爱琳奥玛披露，从坤甸直飞古晋的航班客机能容纳180名乘客，该公司有信心该新航线将吸引更多印尼旅客到访砂州。

她提到，在砂州政府的努力下，州内的医疗旅游业正快速的扩张，州内的5所私人医院也深受印尼人民的青睐。

为配合古晋坤甸直飞航班的开启，亚航由即日起至本月18日，将推出89令吉全包单程机票优惠，出发日期介于今年6月5日至2018年1月14日。