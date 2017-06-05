（首尔5日讯）韩国女团「Brown Eyed Girls」成员孙佳人，日前才在Instagram透露正在接受精神治疗，让粉丝相当担心她的健康，4日突然发文坦言曾遭男友朱智勋的友人劝诱吸毒，更公开对方姓名、诱导她吸毒的对话，更霸气放话「最好別招惹我这个疯女人」。

佳人先是在Instagram坦言，正在接受精神治疗，「我做好了死的觉悟，去监狱的觉悟，现在我要告诉你们，我疯了的理由。」隨后就晒出朱智勋的好友朴正旭，劝诱她吸食大麻的对话內容。对方称是为了让佳人放鬆心情，才让她常是吸食大麻，佳人也坦言当时精神状態相当不好，差一点真的答应对方，但最后仍选择求助专业治疗，目前正在施打合法的吗啡。

佳人事后又发文，「我公开的这些事还不到1/10，所以最好不要招惹我这个疯女人，那个谁谁们」，引起网民关注，纷纷希望警方调查对方，「演艺圈毒品问题比我们想得还严重」、「完全震惊了，佳人看起来完全崩溃了」、「劝诱別人吸大麻的人，真的是吸大麻吸到疯了吧」。

最后她4度发文说，「就算不拍广告也没关係，以后每3个月会自动接受毒品检测的。」再次澄清自己没吸毒。日前，她因肺炎、恐慌发作伴隨不安障碍、失眠症等病症，住院接受治疗与休养中。

首尔地方警察厅的毒品调查料相关人士5日就表示，將对佳人Instagram中提到的相关人士进行调查。本周內警方会先传召佳人提到的朴正旭，目前还討论要不要传召佳人以证人身分协助调查。至於朱智勛，其所属事务所表示没有收到警方的传召。