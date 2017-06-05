（北京5日讯）香港「四大天王」之一的黎明，近来被传「天王」包袱已悄悄放下，不但参与中国真人秀节目，和其他艺人玩到疯，又將接拍40集中国剧《莫语者》，距离黎明1994年拍无线剧《阿Sir早晨》后，已相隔23年。

黎明当年拍摄电视剧《天涯歌女》、《回到未嫁时》、《人在边缘》、《今生无悔》及《原振侠》等剧叫好又叫座，一举把黎明推上天王地位，能歌能舞又能演，让黎明红到发紫。

黎明上一套剧是23年前的《阿Sir早晨》

据了解，这几年黎明陆续接到四面八方邀约，黎明带给大家的惊喜原来还没完，事关他刚刚接拍来一个长40集的中国剧《莫语者》，这次是他1994年拍无线剧《阿Sir早晨》后，相隔23年拍的第一部剧集，就连中国网民都以「王者归来」来形容。

不少中国网民惊闻黎明参与拍摄都十分惊喜，有人还將黎明当年拍的剧集剧照遂一贴出，表示很期待他的作品，但也有网民好奇今时今日的黎明怎么会拍剧。

黎明接拍40集的中国剧《莫语者》。

这么多年黎明都无间断收到四方八面的剧集剧本，希望用「天价」吸引他重投「电视界」，但都给黎明通通婉拒，除了因为拍剧花太多时间，最重要是没遇到有兴趣的剧本。黎明这套新剧，是会饰演一个前特种部队成员，完成包括护卫大陆对东非某国的高铁援建、解除海外领事馆人员危机、协助无国界医生抗击致命的「伊波拉」疫情、帮中国商船保驾护航等几个任务。新戏颇有大陆版《太阳的后裔》的味道。，拍摄地点除了在中国，还会远赴摩洛哥。

据知，黎明日前已经入组，媒体尝试联络他，他则透过助手回复：「现在不在香港，没什么回应。」