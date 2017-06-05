（本报古晋5日讯）针对行动党国州议员张健仁调侃人联党沦为“三不政党”一事，砂人联青总团长陈开今日透过文告，反讥砂行动党已沦为“三不提”政党，面对其西马主子及盟友的胡作非为，只字不提，内容如下：

1.不提马哈廸

过去，林吉祥痛批马哈迪实行种族主义政策，然而，一旦马哈廸与希盟结合，林吉祥马上U-Turn称马哈廸为大马的拯救者。同样的，当马哈廸猛力抨击首相纳吉参与中国的“一带一路”为卖国行为时, 张健仁却静若寒蝉只字不敢提。行动党对马哈廸的双重标准，之前的马哈廸种族主义政策，似乎从此从火箭口中消失了。

2. 不提慕尤汀

慕尤丁曾经说过，在马来西亚，“马来人优先，马来西亚人次之”，行动党的党斗争原则是“马来西亚人的马来西亚”，如果慕尤汀还在国阵，行动党肯定大臭骂，可是今天慕尤汀与行动党结盟，在行动党看来，却变成香愤防，但慕尤汀还是慕尤汀，还是以马来人优先，张健仁敢提骂他吗？

3. 不提林冠英

林冠英自我标旁其执政原则是“公共工程公开招标”，在最近的梹城大型工程中，林冠英竟然改变游戏规则，没有“公开招标”，这种改变游戏规则，没有原则的作法，张健仁也选择沉默。槟州政府向中国借钱、林冠英在梹城建立全马最大的清真医院，协助深化宗教极端主义，破坏大马建国的世俗国理念，也没有看到张健仁挺身而出，去捍卫建国宪法与世俗国，反而认同林冠英继续与回教极端主义勾肩搭背。

以上这些希望联盟领导，推动种族与宗教极端活动与思想，妄顾国家经济进歩对人民的好处，一味进行对政敌的抺黒，张健仁不敢提，还抨击人联党，我回敬他，行动党才是“三不提”政党。