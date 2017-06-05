美国製造业及就业数据，以及欧洲製造业数据强劲成长，在上周五（2日）提振投资者乐观情绪，引领亚股走高，富时大马综合指数亦摆脱多日闷局，当天上涨13.84点或0.78%，至1776.95点。

展望本周，市场人士普遍认为综指波动幅度不大。

按周比较，综指上周攀升4.65点或0.26%，至1776.95点。然而，马股全周成交量从前周的161亿9659万股，缩减23.80%，至123亿4200万股；成交值也减少2.90%，至140亿1230万令吉。

JF艾毕斯研究主管李忠正向《东方投资》表示，国內因素对综指的影响甚微，本周综指还是得看美股等外围市场的脸色。若美股趋好，將带动综指上涨。

「不过，在各大企业宣布首季业绩后，我认为，投资者会进场套利，进而使综指向下回调。」

他补充，虽然首季业绩表现符合预期，有些中小型股业绩更让人惊艷，但大市仍得靠大型股带动。

然而，资深抽佣经纪卢文豪则看好马股，他说，经过一轮调整后，综指本週將盘整向上。

他指出，虽然兴业银行和大马银行掀起大型併购风，但2银行合併將以换股方式进行，不涉及现金交易，所以无法激励马股。

相反，市场揣测今年杪或明年初將举行大选、以及令吉匯率逐步走强，或多或少带动马股向上。

「至于业绩高峰告一段落，市场料会趋向淡静。投资者会重新部署投资组合，转向一些基本面良好的股项。」

联昌国际投行技术分析员傅文邦也认为，本週综指有望持续走高。

「综指从5月开始一直处于盘整期，並逐渐形成三角形格局（triangle pattern），显示上升讯號，因此，马股来週料继续走强。」

他续称，一旦突破1800点阻力水平，综指將开始趋向牛市行情。

傅文邦把阻力水平设在1790点和1800点，扶持水平为1755点。李忠正也將扶持水平和阻力水平各设在1755点及1785点。而卢文豪將扶持水平设在1750点和1760点，阻力水平是1800点。

投资建议方面，李忠正指出，隨著许多中小型股的业绩表现已反映在股价上，且出现小幅回调现象，投资者此时应该留意一些可作为长期投资的股项，比如消费股–巴迪尼控股（PADINI，7052，主板消费股）和旧街场（OLDTOWN，5201，主板贸服股）。

避开油气股

卢文豪则建议投资者，暂时避开油气股，这是因为大部份油气股的业绩令人失望，以及国际原油价格无法突破，持续徘徊在每桶50美元。截至上周五下午5时，布伦特原油报每桶49.64美元。

另外，傅文邦建议投资者留意艾华仙台（SENDAI，5205，主板建筑股）及迪耐（DNEX，4456，主板贸服股）。