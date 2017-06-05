（纽约5日讯）美国经济在对美国联邦储备局（FED）来说最重要的两个问题上释放出互相矛盾的信號。

稳定的就业增长，已將美国失业率推低至低於预期的水平。5月份美国失业率4.3%，为16年来最低水平。

不过，通胀却意外放缓，就在几个月前，通胀在5年来首次升破了FED设定的2%的目標。

美联储官员目前更加侧重於就业及正在下降的失业指標，他们认为，这些因素最终会推高通胀。

美联储官员已表示，他们认为3、4月份通胀放缓可能只是暂时现象，他们仍可能在本月的政策会议上將短期利率上调至1%-1.25%区间，並且预计今年还將再加息一次。

虽然美联储官员欣然接受美国经济实现增长，但他们不希望经济过热，导致通胀过高。因此，他们可能坚持今年再加息两次（包括6月13-14日会议上的潜在加息举措）的试行计划，同时开始缓慢且温和地收缩美联储规模4.5兆美元的债券组合及其他资產。

或下调通胀失业率预期

美联储官员可能在本月政策会议后发佈的新预期中下调他们对通胀及失业率的预期。3月份，美联储官员预计，到今年年底，年度通胀率和失业率或分別为1.9%和4.5%。

自3月份上调基准联邦基金利率后，美联储一直將该利率维持在0.75%-1%区间。

如果通胀依然疲软，美联储官员在今年晚些时候是否加息问题上，將面临更艰苦的辩论。

美联储理事佈雷纳德（Lael Brainard）上週二发表谈话称，这种情况可能促使她重新评估未来联邦基金利率的预期路径，不过现在作此论断还为时过早。