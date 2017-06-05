（纽约5日讯）世界银行维持对全球经济的展望不变，认为儘管存在货幣政策不確定、贸易保护主义可能激增这些风险，但预测全球经济成长有望温和回升。

世界银行预计全球经济今年將成长2.7%，明年將成长2.9%，一如其今年1月份的预测。

世界银行在周日公佈的一份报告中指出，「全球活动正如预期一般全面坚挺。製造业和贸易正在復甦，信心正在改善，国际融资环境依然友善。」

不过，世界银行也发出警示称其全球经济预测仍有下调风险。该行称，「今年，政策不確定程度將居高不下，金融市场波动率或从目前的低水平上升。」

世界银行称，风险包括主要经济体的货幣、贸易或其他政策发生意想不到的变化，还有金融业的不確定性和地缘政治动盪。

贸易量料成长4%

该银行预测今年全球贸易量的成长將提速至4%，比1月份的预测高0.4个百分点。另外，世行发展前景小组主管艾汉科斯表示，他不担心未来2-3年中国经济硬著陆。他是在接受《彭博电视》採访时说，一旦风险成为实际威胁，中国有財政空间来加以应对身为《全球经济展望》报告主要作者的科斯说，全球经济復甦是「脆弱的」，风险仍偏於下行。

总体而言，由於美国、日本和大型新兴市场的表现增强，全球经济成长正在改善。