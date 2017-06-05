（吉隆坡5日讯）鉴于製造业產品出口表现不俗，大马4月份出口按年增长20.6%，至739亿7000万令吉，不过，低于经济学家的预测增幅22.3%。

儘管如此，经济学家相信，隨著全球贸易表现回稳，今年的出口数据表现將优于去年。

大马国际贸易及工业部（MITI）今日公佈的数据显示，大马4月份出口按年成长20.6%，至739亿7000万令吉，已连续5个月取得双位数成长。

进口按年成长24.7%

与此同时，4月份进口按年扩大24.7%，至652亿1000万令吉；而贸易总额则按年提高22.5%，至1391亿8000万令吉。

大马4月份的贸易盈余为87亿5000万令吉，比经济学家预测的67亿令吉，高出30.60%，是自1997年11月以来连续234个月取得盈余。

然而，按月比较，4月份的贸易总额、出口和进口，则分別下滑12.9%、10.5%及15.6%。

另一方面，文告指出，相比去年同期的4600亿2000万令吉，今年首4个月的贸易总额增加23.8%，至5696亿8000万令吉。出口和进口各按年起21.2%和26.9%，至2986亿5000万令吉和2710亿3000万令吉，贸易盈余则为276亿2000万令吉。

根据大马贸工部文告，製造业、矿业和农业產品的出口成长，支撑4月份的出口数据取得亮眼的表现。

其中，4月份製造业出口按年提升17.3%，至604亿8000万令吉，佔大马整体出口的81.8%，主要由电子及电器、化学、钢铁及树胶產品带动。电子及电气產品4月份的出口按年增22.2%，至262亿4000万令吉，化学產品则按年增18%，至54亿9000万令吉。

同时，4月份矿业產品和农业產品分別按年扩大51.8%和8.5%，至64亿9000万令吉及63亿令吉，各佔总出口的8.8%和8.5%。

至于进口，受半製成品、资本財及消费產品的提振，4月份进口数据表现强劲。

当中，半製成品按年上扬29.2%，至383亿9000万令吉，资本財则按年飆升14.8%，至80亿1000万令吉；而消费產品则按年微增1%，至56亿6000万令吉。

针对最新出炉的出口数据，接受《东方財经》电访的大华银行经济学家吴美玲指出，4月份的出口数据符合其预期。