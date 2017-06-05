（马德里5日综合电）皇家马德里在週日回到了伯纳乌球场，並在那里疯狂庆祝第12个欧冠。

在夺冠庆典上，首先由队长拉莫斯发表感言：「在这些年之后，我仍旧感到非常骄傲，每次来到伯纳乌都非常激动，我很自豪能够穿上世界上最好球队的球衣。」

隨后皇马主帅基丹接过话筒：「我想要感谢所有的球迷，我们一起度过了难忘的一年，感谢你们一直相信我们，不仅仅在我们夺得双冠王后，我们在下赛季还会贏得许多冠军。」

隨后，话筒交到C.罗纳多手中，盼望皇马球星能够再次夺得金球奖的伯纳乌球迷开始大喊：「克里斯蒂亚诺！金球奖！金球奖！」剪了平头新髮型的C罗笑了笑，並展现了自己的招牌庆祝动作。

C罗先感谢了球迷整个赛季的支持，感谢队友们的努力。隨后，球迷又开始高喊，就连C罗本人也加入一起高喊：「克里斯蒂亚诺！金球奖！克里斯蒂亚诺！金球奖！」

此外，皇马球迷们也在欧冠夺冠庆典上高呼，「莫拉塔，留下来！」因为该名前锋很有可能將离开皇马。

莫拉塔曾向媒体坦言他在皇马过得很开心，但究竟能否继续留在「银河战舰」並不取决於他自己。

据悉，基丹也劝说莫拉塔继续留在皇马，但已有多家球队向莫拉塔拋出了橄欖枝，而且这些球队还承诺会给予莫拉塔更多的出场机会