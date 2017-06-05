（罗马5日综合电）意大利媒体《意大利足球》的消息，在刚过去的欧冠联赛，亚军祖云的欧冠总收入为1.09亿欧元（约5.18亿令吉），位居各队首位，而排在第二位的冠军皇家马德里仅为8090万欧元（约3亿8474万令吉），「斑马」在欧冠的收入上无疑是大贏家。

在2016/17赛季欧冠联赛中，祖云通过电视转播奖金、欧冠贏球晋级奖金以及门票收入等几方面狂收1.09亿欧元，这也让斑马军成为了本赛季参加欧冠32支球队中收入最高的球队，而且祖云也成为了欧冠歷史上第一支欧冠收入突破1亿欧元的球队。皇马虽然在本赛季的欧冠贏得了冠军，但是欧冠收入仅为8090万欧元，排在第二位，比祖云少了2000万欧元。

祖云之所以欧冠收入高，这与其在意大利的欧冠电视转播收入多有很大的关係。在2016/17赛季欧冠联赛中，参加欧冠的意甲球队一共可以分得1.1亿欧元的电视转播费，而由於罗马在欧冠入选赛被淘汰，因此罗马仅分得了1000万欧元的电视转播费，而其余的1亿欧元则被参加正赛的祖云和纳波利瓜分。

这1亿欧元的电视转播费的分配有两种方式，第一种拿出5000万欧元按照联赛的排名分，祖云由於是意甲冠军，因此分得了5000万欧元的55%，为2750万欧元。第二种是拿出另外的5000万欧元按照两支球队的比赛场次分，纳波利一共踢了8场，而祖云踢了13场，因此斑马在此收入上得到了3095万欧元，两项收入合计达到5845万欧元。

同时欧洲足总还在欧冠设置了贏球奖、晋级奖等奖励，同时一共踢了6个欧冠主场的祖云在门票收入上也非常丰厚，因此斑马的欧冠总收入突破了1亿欧元。皇马虽然在欧足总奖金、主场门票收入上比祖云更多，但是由於西甲球队参加欧冠的球队多，皇马在电视转播费的分成少，因此在欧冠总收入上落后斑马。