（杜塞尔多夫5日综合电）被视为杜塞尔多夫世乒赛男乒最大发现的１３岁天才少年张本智和週日晚终遇剋星，27岁的中国三號种子许昕以4比1击败这名日本的华裔选手，晋级男单四强。

至此男单半决赛对阵全部產生，以4比2淘汰自己男双搭档波尔的卫冕冠军马龙將与许昕爭夺一个决赛名额，另一场半决赛则將在早前淘汰张继科的韩国黑马李尚洙和年仅20岁的中国男乒绝对主力樊振东之间进行，后者在週日晚以4比1击败淘汰了德国选手奥恰洛夫进八强的日本选手丹羽孝希。

对阵张本智和之前，许昕已打了整整一个白天的比赛，一早迎来艰苦的中国队內战，打满七局才战胜22岁的队友林高远，下午搭档男单二號种子樊振东出战男双决赛，获胜、颁奖、再开新闻发佈会，距离他这场备受关注的八强赛开打已只剩不到两小时。

比赛一开始，许昕便表现出与之身份相符的实力与镇定，11比9拿下首局。第二局中，张本智和的搏杀上臺率颇为惊人，甚至还有两个幸运的擦边，出现稍稍不適的许昕被对手以11比6扳回一局。

然而，从第三局开始，经验远不及对手的13岁少年渐现急躁情绪，被逼迫失误的同时，越来越多地对许昕打过来的球显得无计可施。后面三局，许昕以11比6、11比8和11比4胜出。

「今早我已经死里逃生一次了，重新来过的时候就决定不给任何人任何机会。」许昕赛后说。

遭遇许昕之前，张本智和的首个世乒赛之旅战绩辉煌，一路掀翻队內一哥水谷隼、零封廖振珽、淘汰皮斯特杰。东京电视臺记者透露，这名父母都是中国乒乓球选手的华裔少年，是日本乒协为遥远的2032年奥运会培养的选手。

当天早些时候，樊振东与许昕以4比1（11比9、16比14、11比9、6比11、13比11）险胜赛会头號种子、日本组合森园政崇与大岛祐哉，如愿在男双夺冠。

中国国乒教练组新脸孔王皓首次带队，就拿到队史第17次男双世界冠军，而日本上一次染指伊朗杯，还是在1961年北京世乒赛。樊振东是个人首次加冕男双世界冠军，许昕个人则是第三次拿到男双冠军。