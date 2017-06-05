（杜塞尔多夫5日综合电）中国女乒一姐丁寧，在週日晚以4比2击败队友朱雨玲，完成卫冕之余，也堪称开启了属於自己的一个时代！

四强霸气地以4比1「教训」日本新星平野美宇后，丁寧在女单决赛首局以11比4先拔头筹，但朱雨玲以11比9和11比4连扳两城。

第四局成为比赛的转捩点，朱雨玲在10比9领先的时候连丟3分，错失將局数扩大为3比1的大好良机。丁寧之后越战越勇，连取11比6、11比7，局数以4比2取胜。

26岁的丁寧自2011年鹿特丹世界赛首夺女单冠军，前年再於主场（苏州）封后，连同去年於里约奥运扬威，连夺女单及女双金牌，可说是地位无可动摇的世界一姐；加上两次世界盃冠军，丁寧是继邓亚萍、王楠、张怡寧及李晓霞后，第5个实现「大满贯」（包揽奥运、世界赛及世界盃冠军）的乒乓女王。

本次在世乒赛三度拿到吉-盖斯特杯，也让她超越张怡寧，比肩邓亚萍和王楠两位前辈的纪录。此外，丁寧六次夺得奥运会、世锦赛、世界盃女子单打冠军，超过了李晓霞的在三大赛的女子单打冠军数量，追平了邓亚萍的六次单打冠军次数，仅次於张怡寧和王楠的八次。

丁寧夺冠，也印证了歷史规律：在过去五届奥运会后的世锦赛上，前一年获得奥运会女单金牌的选手，都拿到了女单冠军。丁寧的夺冠是连续第六次重演这一歷史规律！

丁寧唯一的遗憾恐怕是今未尝贏得世界赛女双金牌，此前连续4次和郭焱、刘诗雯、李晓霞合作杀入决赛都饮恨。