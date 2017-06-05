（马尼拉5日讯） 隨著马尼拉名胜世界赌场发生枪击案造成38人死亡，菲律宾警方將在週三召开安全峰会。

根据菲律宾当地媒体《ABS-CBN》网站报导，菲律宾首都地区警察局局长阿巴亚德表示，有关会议將探討名胜世界赌场悲剧事件的安保漏洞，以及相关防范措施。

他指出，所有酒店、旅馆及商场的保安服务负责人將会参与此次的会议，以创建一致的安全代码。

他早前曾表示，菲律宾国家警察（PNP）將针对有关安全紕漏展开调查。

此外，该网站引述阿巴亚德接受DZMM电台访问时指出，警方正在查明赌场安保的漏洞和失误。

「我们不会就此结案。我们已经成立了一个特別调查任务团队继续展开调查。我们不会因为確认了嫌犯的身份，就停止进行调查。」

菲律宾警方週日宣布確认马尼拉世界名胜赌场枪击案的嫌犯，他是一名欠下累累赌债的菲律宾男子杰西卡洛斯。

由於沉迷於赌博，卡洛斯不惜变卖家產及车子，到最后欠下银行约400万比索，而这笔款项还不包括其他非银行相关债务。

阿巴亚德称，闭路电视画面显示，卡洛斯不急不缓地走入了豪华的赌场大厦，保安人员则快步离去。

他也说，名胜世界的员工並未第一时间向警方报案，而是过了好一会儿才报案。

「我们正在针对此事进行调查。我们看见他（枪手）很快地进入赌场，所有保安人员都嚇得惊慌失措。问题在於，为何保安人员没有阻止他，而是让他自由进入赌场，以及在打电话给警方报案之前那段时间所发生的事情。」

他补充，调查人员也正在確认，究竟名胜世界的员工是否在看见卡洛斯向天花板开枪警示，以及纵火燃烧赌桌和赌博机后，就离开闭路电视监控室。

「当我抵达案发现场的时候，我问他们（员工），闭路电视监控室在那里，他们无法正確回答我的问题。他们说，整栋建筑已经被团团浓烟包围，因为我们无法进入监控室。我们正在调查，他们是否离开（监控室）。」