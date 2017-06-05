（吉隆坡5日讯）国际諮询公司科尔尼（AT Kearney）发布2017年度全球零售发展指数（Global Retail Development Index，GRDI），大马成功守住前3位置，今年再度排名第3，仅次于排名第1的印度和排名第2的中国。

科尔尼透过文告指出，来马游客增多、人民可支配收入提高，还有政府加大对基建项目的投资，均对大马零售业带来提升作用。

同时，该公司表示，儘管去年大马国內生產总值（GDP）成长率稍微放缓，而通胀与外匯波动亦带来短期压力，但国內的零售市场继续增长，其长期前景依然光明。

根据文告，虽然面对消费税（GST）和令吉贬值等不利因素，但大马零售业在去年全年的销售量按年增长3.8%，主要被按年成长6.1%的私人界消费所驱动。此外，旅游业作为政府长期成长计划的基石之一，来马游客人数预测可从2016年的2600万人，在2020年增至3600万人，其中，自去年3月起无需签证的中国游客，將是最主要的推动力。

科尔尼合作伙伴兼东南亚区域总监蔡顺吉（音译）称，外国零售商对大马市场的兴趣有增无减，並透过传统或网络方式进入国內，大马在GRDI排名中表现出色可谓合情合理。

网络零售料激增

「其中，便利商品业务方面可见到一些激进的商业手段，如日本零售商永旺（Aeon）打算在3年时间內，把大马境內的零售店提升到150家。」

他同时指出，大马网络零售业务有望在电子化和媒体的激励下，到2021时增长23%，而网络零售的成长，加上全国手机渗透率的提升，將可继续对零售业形成推动，並吸引更多投资。

「此外，政府打算將大马打造为本区域內的跨国电子商务中心，这个计划亦对零售业的成长形成正面作用。」

科尔尼透露，政府已和阿里巴巴（Alibaba）联手，在大马建设世上首个所谓的「电子自由贸易区」（DFTZ）；政府价值2亿8000万美元（约亿万令吉）的乡区高速宽频网络计划，也將令电子商务在国內进一步扩大。