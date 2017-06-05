（巴黎5日综合电）法国网球公开赛週日成为女单大满贯得主的出局日，包括卫冕冠军穆古拉扎在內，几位曾在大满贯赛事有过夺冠经歷的选手先后出局，今年法网將诞生一位新的大满贯得主。

卫冕冠军穆古拉扎在女单第四圈，面对主场作战的法国13號种子梅拉德诺维奇，儘管西班牙4號种子在首盘以1比6告负的情况下，以6比3拿下第二盘，但她在现场观眾一边倒的支持声中，还是以3比6丟掉决胜盘，止步16强。

对观眾表现有所不满的穆古拉扎在退场时面对掌声做出了摇手指的动作，赛后泪洒发佈会现场的她还隱晦地对此发表了个人观点。「我觉得他们（现场观眾）有时应当对比赛多一份尊重，比赛中我们时常需要停下来，主裁需不断示意观眾安静。我来参赛不是为了树敌。」

两夺大满贯女单桂冠的俄罗斯8號种子库兹涅佐娃与丹麦11號种子沃兹尼亚奇上演焦点对决，沃兹尼亚奇以6比1、4比6、6比2笑到最后。

另两位大满贯女单冠军也止住了前进脚步，7届大满贯得主维奴斯-威廉斯以7比5、2比6、1比6不敌瑞士30號种子芭辛斯基；2011年年美网冠军、澳洲好手斯托瑟也以6比2、2比6、4比6遭拉脱维亚选手奥斯塔片科逆转。

东道主选手梅拉德诺维奇（图）爆冷淘汰穆古拉扎，勇闯法网女单复赛。

因前一日雨水被推迟到当日进行的女单第三圈较量未出现意外，捷克次號种子普利斯科娃和乌克兰5號种子斯维托丽娜皆顺利晋级。

卫冕冠军佐科维奇和九冠王纳达拒绝冷门，完成横扫后挺进男单八强。

4號种子、红土之王纳达面对西班牙同胞阿古特也没费多少週折，上週六度过了31岁生日的纳达以6比1、6比2、6比2横扫17號种子晋级。

塞尔维亚天王佐科维奇对阵西班牙19號种子维诺拉斯，首盘佐科维奇通过抢七大战艰难取胜，不过次號种子此后两盘没给对手多少机会，以6比1、6比3获胜。

奥地利6號种子蒂姆以直落三盘轻取阿根廷选手泽巴洛斯，蒂姆將与佐科维奇爭夺半决赛资格。加拿大5號种子与西班牙20號种子布斯塔苦战五盘后爆冷落败，布斯塔在八强將迎战同胞纳达。

亚洲一哥、日本8號种子锦织圭是在男单第三圈经歷五盘苦战后，才淘汰韩国选手郑泫；美国21號种子伊斯內尔以直落三盘意外输给俄罗斯选手哈恰诺夫，无缘男单第四圈。