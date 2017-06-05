（华盛顿5日综合电）杜兰特和库里合力轰下65分，金州勇士週日在主场以132比113再度大胜克里夫兰骑士，在美国职篮联赛（NBA）总决赛七战四胜系列赛中，以2比0领先卫冕总冠军。

目前，勇士在本季季后的赛战绩是完美的14胜0负，创下新季后赛连胜纪录，也为缺席六週（11场比赛）后首次回归的主帅科尔，献上了一份厚礼。

勇士一哥库里拿到32分、10个篮板、11次助攻，砍下职业生涯季后赛的首次三双。骑士巨星詹姆斯也拿到第8次三双，追平了「魔术师」约翰逊，並列歷史总决赛三双榜第一。这也是总决赛首次有两位球员同时拿到三双。

然而，两人的表现再怎么精彩，也始终比不上勇士「新大腿」杜兰特。阿杜全场22投13中，三分8投4中，轰下33分13篮板6助攻3抢断5盖帽，其中，5次盖帽创下了季后赛生涯纪录。

自总决赛首仗轰下38分后，杜兰特用数据詮释了什么是全能。怪兽级的表现，让他无疑成为FMVP（总决赛MVP）的最热门人选。

本战过后，杜兰特也成为了NBA歷史上仅有的三名，在生涯前7场总决赛都至少砍下25分的球员，另两人是麦克-佐丹和沙克-奥尼尔。

勇士的恐怖在於多点开花，汤普森一扫本赛季季后赛的低迷，三分球7投4中得到22分；格林也贡献12分、6个篮板和6次助攻。

骑士另两位巨头——勒夫贡献27分，欧文入账19分和7次助攻；但板凳贡献惨不忍睹，其中特-汤普森只得到8分，JR史密斯更是一分未得，铸下败因。

勇士首节领先6分（40比34）、次节仅仅领先3分（67比64），第三节领先14分（102比88），第四节则扩大到20分，让比赛沦为垃圾时间，最终以19分大胜骑士。

《ESPN》根据BPI（篮球实力指数）计算，更新了勇士和骑士的夺冠概率，称勇士夺冠的概率升至98%，其中横扫骑士的概率升至38%。