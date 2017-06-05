（曼彻斯特5日综合电）卡里克纪念赛週日在奥特拉福德球场进行，此役曼联2008欧冠夺冠功勋重返梦剧场，而费格申执教了本场比赛的曼联元老队，以2比2战平卡里克全明星队。

温迪少、维迪奇、里奥-费迪德、朴智星、埃夫拉、史科斯和基斯等人重新为曼联出战，卡里克全明星队则有卡拉赫、德里、西多夫、奥温、罗比-基恩等名將。

卡里克明星队在第22分钟取得领先，阿比达尔在左路下底传中，罗比-基恩禁区內得球並没有射门，而是回敲给门迭塔，后者劲射得分。

曼联在第28分钟扳平比分，基斯开出左侧角球，维迪奇高高跃起头球攻门得手。

第49分钟，塞纳距离球门35公尺开外一脚世界波轰门，温迪沙飞身將球扑出，这一扑救贏得了球迷喝彩。第59分钟，古特庄逊送出直塞，加西亚分给罗比-基恩，后者单刀將球送进空门，但边裁判早已举旗示越位在先，进球被判无效。

卡里克明星队在第64分钟再度超前，罗比-基恩禁区外左侧面对出击的温迪沙，一脚吊射破门。

卡里克明星队在第83分钟追成平手，鲁尼横敲，卡里克低射入球门左下角。

36岁的埃夫拉在赛后受访时，开玩笑表示自己还在坚持的原因，是因为「自己还有24个兄弟姐妹要养」，话锋一转，他隨即表示，「对於曼联来说，卡里克仍然很重要，我希望他可以再踢很多年。」