（担布南五日讯）马来西亚民主行动党国会领袖兼振林山国会议员林吉祥于2017年6月4日（星期日）下午5时，在冰谷主持推介民主行动党沙巴内陆丰收节庆典。

林吉祥在发表演说时表示，根地咬和沙巴内陆因着1963年的宣誓石和1984年的「担布南崛起」而缔造历史——如今是它们在第十四届大选为布城和沙巴的新政府再次创造历史的时候，并将三个宣誓石的誓言变成恒久的保证

根地咬是沙巴历史最悠久的市镇，承载著作为沙巴内陆中心的丰富历史。

当马来西亚在1963年成立时，根地咬因着宣誓石而缔造历史，宣誓石刻上了有关宗教、原住民习俗和土地的庄严誓言，沙巴原住民籍此向新的国家马来西亚宣誓效忠；然后在1984年12月，随着「担布南崛起」在一次历史性的补选中成就而再度缔造沙巴历史，「担布南崛起」呼吁1963年马来西亚协议的承诺和保证完全受到遵守。

如今又是根地咬和沙巴内陆的人民缔造历史的时候了，这次是在即将来临的第十四届大选，和沙巴及马来西亚全民携手合作撤换布城和沙巴的政府，以重新起动国家建设的方向和原则，来确保1957年独立宪法、1963年马来西亚协议、宣誓石以及国家原则的原则和保证重新恢复成为马来西亚和沙巴的国家建设的基石。

林吉祥表示，他是在2010年3月造访根地咬时，首次知晓关于宣誓石的事宜，并在2013年大选举行之前在国会发表有关根地咬宣誓石的篇幅颇长的谈话，他在那个时候呼吁全体国会议员，无论是在野或在朝的、无论是在沙巴、砂拉越或马来西亚半岛的，支持设立一个皇家调查委员会来评估沙巴人民和砂拉越人民在成立马来西亚时所怀抱着的梦想和志向，在过去50年中是否已经得以实现还是被辜负了。

自第十三届大选以来，民主行动党来自沙巴的两名国会议员，黄仕平（亚庇）和黄天发（山大根）都一直让宣誓石有关宗教、原住民习俗和土地的誓言在国家最高政治殿堂里受到关注。

他对于民主行动党国会议员的努力没有白费，还有当局如今赋予宣誓石更重要的意义感到欣慰——正如旅游及文化部部长拿督斯里纳兹里在本月稍早前所宣布的，联邦政府已经核准拨款102万5千令吉来资助宣誓石从根地咬县议会搬迁至一个更具「策略性」的地点。

但真正的课题并不是宣誓石的搬迁。事实上，民主行动党自2014年9月起，就已经在沙巴推动宣誓石醒觉运动了，并在沙巴矗立了至少六个宣誓石的复制品。

最重要的不是宣誓石的「搬迁」，而是确保有关宗教、原住民习俗及土地的三个互惠的誓言能成为联邦政府和沙巴州政府对于沙巴人民的日常生活的恒久保证。

这将会成为下届大选——在全国和沙巴——的其中一个重要课题——以确保宣誓石的三个誓言能成为当权的联邦政府和沙巴州政府的恒久保证！