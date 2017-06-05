（亚庇五日讯）为配合第29届东南亚运动会和第9届东南亚残疾人运动会，所举办的「2017年吉隆坡东运会火炬传递行」沙巴行程，在联邦青体部长凯里率领下，于今日开跑。

2017吉隆坡传递火炬行在凯里的带领下，今日成功登上沙巴神山，并在大马体育史上缔造了一个新创举。

青体部长凯里率领23名攀登神山队员，于昨晚从神山公园的丁博汉亭子出发。随团的23名登山队员，包括2016年攀登神山挑战赛冠军沙菲益宋宾；以及两名参与2015年神山地震搜救队的队员祖乃迪西汉和佐米尤斯宾迪。

此次青体部长凯里亲自攀登东南亚最高峰的神山顶并点燃火炬，缔造了东运会及国内体坛史上的一项新创举。因这也是体育盛会的火炬传递行，首次在神山顶峰点燃火炬，并正式启动火炬传递的仪式。此外，当火炬传至国内其他地方时，也会有系列引人注目的庆祝活动。

2017年吉隆坡东运会火炬传递行于今日（5日）在神山开跑；过后火炬将传至沙巴州内一些主要地区，包括：兰瑙、根地咬、斗湖、山打根、古打毛律、斗亚兰、亚庇和实必丹，全程约30公里；并于本月8日（星期四）结束沙巴的传递仪式。

2017年吉隆坡东运会火炬传递行，是配合我国主办第29届东南亚运动会和第9届东南亚残疾人运动会，所举办的一项体育活动。这项活动是由大马主办当局筹委会（MASOC）和青年及体育部联办；目的是为宣传吉隆坡将举办东运会和东南亚残疾人运动会；同时也为提升国民对这项运动会的醒觉。

上述所传递的火炬，是由皇家雪兰莪所铸造。

2017年吉隆坡东运会火炬传递行是于5月13日开跑；并于8月12日正式结束。另外，第29届东运会将于8月19日至30日举行；而第9届残疾人东运会将于9月17日至23日举行。

有关2017年吉隆坡东运会火炬传递行的详情，可浏览网页www.kualalumpur2017.com.my查询。