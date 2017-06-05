（本报亚庇五日讯）沙巴旅游局厕所芳香通风，被鉴定亚庇市旅游景点最整洁厕所，亚庇市长拿督杨文海指出，亚庇市政厅从2008年始推行反垃圾虫运动以来的无垃圾建筑物和场所，如今已突破159间！

「确保市区整洁的责任不应单单落在执法单位的身上，大家必须以身作则，因为人人有责保持市区的整洁，即民众不应把垃圾到处直接乱扔，反而学习身体力行，看见垃圾主动弯腰捡起。」

拿督杨文海今日出席亚庇市（旅游景点场所）最佳厕所整洁及无垃圾甘榜颁奖礼上致词时，如是披露。

他说，这一次被选为最整洁厕所比赛共达18个旅游景点场所，成功闯入决赛的则有12个单位，而荣获表扬的单位仅有6间。

「这些获奖单位包括沙巴旅游局、沙巴博物院、丹容亚路柏达纳公园、沙巴大学水族馆、新布兰GRACE POINT及玛丽玛丽文化村。」

他续说，承办这项赛事主要是为了配合世界环境日，旨在加强环境卫生，打造更清洁，绿意，安全和健康的生活环境。

「我希望各个单位能够继续负起保持店面厕所的清洁卫生，提升本州城市形象。」

然而，他也在场温馨提醒得奖的单位表示，若亚庇市政厅发现得奖者没有继续维持厕所的整洁卫生，他们是有权撤回得奖者所获颁发的荣誉。

另一方面，亚庇市三所甘榜获颁无垃圾区，同时亚庇市政厅也分别拨款5千令吉予这些甘榜，包括下南南甘榜柯布尼、孟加达甘榜比瑙勿巴鲁及里卡士甘榜珍德拉马达。

最后，他强调，亚庇市政厅希望市民可以自我警惕，使用旅游场所的厕所后，应还原厕所的清洁，以确保下一位使用者可享有整洁的环境，同时养成照顾公厕的好习惯。

亚庇市旅游景点场所最整洁厕所比赛得奖名单：冠军：沙巴旅游局。亚军：沙巴博物院。季军：丹容亚路柏达纳公园。安慰奖：沙巴大学水族馆、新布兰GRACE POINT、玛丽玛丽文化村。