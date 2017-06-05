(本报美里5日讯)美里最古老的丹绒罗邦海滨公园，现在易名为美里舍勒拉海滨公园，经过私人界多年的打造后改头换貌，蜕变成现代化的美丽海滨公园。

本市著名摄影师黄钺馔(Yevgen Nelson Ng)以无人机居高临下的角度航拍，把华灯初上的舍勒拉公园景点拍得美丽迷人，海景、车灯、高级公寓、公园及现代化商店完美结合，焕发丰富的光彩。

观赏日落最佳地点

美里舍勒拉海滨公园，旧称丹绒罗邦公园，也是美里最早期的一座公园，1973年由美里省公共工程局建造，早期的设施仅有一座呈U字型的饮食中心、两座停车场、三座八角亭、一个小型露天溜冰场、拱桥、音乐舞台、斑马模型及小型的儿童游乐场。

以前的露天饮食摊，靠近海边，空间宽阔，周末及假期经常坐满游人及食客，不少市民在这里都拥有美好的回忆。

后期建立的两座防浪堤，吸引许多游客及市民到访玩乐，面向南中国海的公园，更是观赏日落的最佳地点，因为它拥有深长如弯月的海岸线，海滩非常美丽。

周末假期涌人潮

近年来，即便这座最早期的公园面貌已改变，然而逢周末及假日，依然可以看见许多游人出现在公园一带，不少市民是去看黄昏及日落，带着家人子女在浅滩玩玩潮水拍拍照，新建设的游乐场更是儿童的最爱，游乐设施涌现人潮。

这座公园是许多州内及国外旅客到访美里后，必游打卡的一个景点。有人说，来美里若没有到此公园一游，尤其是错过日落的美景必会遗憾。

然而也有市民反映，一些民众开车去公园时随便泊车阻碍交通，以致公园商店至饮食摊一带的道路，两旁泊满车导致道路狭窄，市民希望车主合作，不要随便泊车而影响他人。