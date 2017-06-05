（本报美里5日讯）俞小珊披国阵旗帜上阵，林思健代表行动党出征，房保德再度以独立人士身份迎战，埔奕选战或将出现三角战，朝野政党候选人已呼之欲出。

尽管行动党砂联委会主席张健仁早前表示，在法庭还未针对陈长锋事件作出判决之前，他不会宣布行动党埔奕补选的候选人是谁，但选民都预测行动党攻打埔奕选区的战将是林思健。

虽然人联党近日频密活动，俞小珊更参加了每一场的人联党与民众会面活动，这并没有打消联民党对于埔奕补选的兴趣，联民党主席拿督斯里黄顺舸推出了4名准候选人。

日前，黄顺舸已提出的4名联民党准候选人是陈忻、蔡金忠、江山河及李素霞。4人当中，人们对蔡金忠认识多点。

人联党要派俞小珊出战必须克服的第一关是取得出战权，其次才谈到策略。

打着砂独大联盟旗帜的房保德在陈长锋被取消州议员资格后不久，已放话势必再战埔奕选区；显然，他是希望在埔奕选区和昔日战友、今日的战敌林思健决一死战。

房保德出战埔奕选区几乎是肯定的；行动党林思健当然不会白白把埔奕选区送走；在砂国阵方面，不论是由人联党或联民党代表出战，代表国阵者仅一人，他们或是俞小珊、或是陈忻、蔡金忠、江山河及李素霞当中一人。

从这点看来，三角战的局面已形成；任何一名候选人要胜出需每票必争，全力以赴。