（本报美里5日讯）砂行动党秘书林思健表示，该党将于本月7日，即星期三正式向法庭提呈起诉州议会及议长的诉讼文件。该党届时希望法庭能给选委会一个指令押后补选，法庭给的指令必须遵守，否则将是藐视法庭。

他今日受访时指出，入禀法庭起诉州议会及议长的诉讼文件将会在古晋提呈，而起诉拿督斯里黄顺舸譭谤的诉讼案或将在后个星期才呈交文件。

轻视司法权力

他表示，选委会应该要有先见之明，否则一边补选，一边进行诉讼，若成绩出来对行动党有利的话，那不是徒劳无功、白忙一场？因此他觉得就算展延补选也不会拖很久，顶多几个月，所以选委会应该让整个法律程序完结过后才来进行补选。

“我们在向法庭呈上文件之后，基于会把选委会纳入诉方之一，因此照常理来说，选委会应该要展延补选，以尊重司法程序。”

他说，在州议会中已经没有民主的精神，并且也已经破坏了三权分立。如果补选照原期举行，代表选委会轻视司法权力，这个说不过去，司法应该要被尊重。

“如果选委会‘硬硬来’照原定日期进行补选，我可以说是国阵在干预、在操纵，一概向选民证明了，这一系列的手段，都是国阵在精心布局的一个阴谋。”

他指出，在该党提出的诉讼当中，就包含了法庭给予选委会押后补选日期指令，照理由讲选委会应该要尊重。如果补选是无可避免的话，他相信埔奕的选民也会觉得愤怒。

专注诉讼案

他说，作为一个选民，投选出来的议员不应该被议会、国阵的州议员去否定，一人一票选出来是非常神圣的，若如此轻易的被否决，身为选民的应该要出来捍卫本身身为选民的尊严。

“选民应该要以选票来展示他们的尊严，因为这一场补选不是关系到个人，而是关系到选民的地位和一个选举的意义。”

在询及是否候选人之一，他表示目前他将先专注诉讼案，他本身之前虽然无法在上届州选中连任，但一直以来都在到处走动服务人民没有停歇。

“行动党服务人民的工作是持续性的，而且是稳定性在做的。希望埔奕的选民能有这个远见、有政治的智慧，擦亮双眼用选票来展示，并挽回这个尊严。”