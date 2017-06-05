（汶莱斯市5日讯）配合每年6月5日的世界环境日，加拿大驻汶莱最高专员署、BruWild 及The Collective Makerspace联合举办世界环境日活动。

主办当局邀请汶莱主要资源与旅游部常任秘书阿杜玛纳担任主宾，陪同出席有加拿大驻汶莱最高专员玛丽娜。

此次的活动，学生展示自然生态环境植物展、手工艺品及不同种类的蝴蝶。这项活动旨在教育学生及青年关于健康环境及动物和人类在大自然环境生活上的重要性。

在活动上，常任秘书阿杜玛纳在加拿大驻汶莱最高专员玛丽娜的陪同下观看了展览。

“人与自然，相联相生”是2017年世界环境日的主题，今年的环境日鼓励大家走出户外、走进自然，欣赏它的美丽并了解其重要性，共同发出保护地球的呼吁。

世界环境日定于每年的6月5日，是联合国鼓励全球居民提高环保意识和采取环保行动的主要力量。联合国人类环境会议于1972年6月5日至16日在斯德哥尔摩举行，会议通过了将每年的6月5日作为“世界环境日”。

从1987年开始，联合国环境规划署（UNEP），每年还要选择一个城市作为联合国的宣传活动中心。许多国家的政府、民间团体和人民群众每年也都在这一天举行各种纪念活动。而今年的东道国是加拿大负责年度的主题，并展开庆典活动。