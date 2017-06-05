（汶莱斯市5日讯）汶莱中华中学男女田径代表队日前参加各项校际邀请赛，一路高歌猛进，接连战胜强手，连续三场比赛共斩获5项金牌，成果喜人。

获此殊荣不仅使汶中体育强项特色得以彰显，更使得该校的体育教育工作迈上一个新台阶。近期指导该校田径队参赛的负责老师是麦顺国，协助老师为该校体育部门吴玲娣主任。

今年4月6日，汶莱Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan学校校运会四乘一百米接力邀请赛在Padang Dan Belapan，Kompleks SukanBerakas举办。

汶中巾帼不让须眉，以成绩57.07秒的成绩为该校斩获首枚金牌，获得该公开赛事之18周岁以下女子组冠军奖。

获奖的女将们分别是陈俪琁（Y9SC1）、詹惠燕（Y9SC1）、曾榛桦（Y9B）、周依欣（Y8D）。

此外，汶莱圣乔治（St. George’s School）学校四乘一百米接力邀请赛于4月15日在Padang Kebajikan，Berakas开赛，汶中男、女队携手登顶，自然可喜可贺。获此殊荣的选手如下：

18周岁以下女子组冠军（成绩57.09秒）：陈俪琁（Y9SC1）、范佳颖（Y11A）、曾榛桦（Y9B）、周依欣（Y8D）

18周岁以下男子组冠军（成绩46.72秒）：卡尔（Y11B）、哈芝鲁（Y10B）、罗自辰（Y11A）、林伟礼（Y11A）

同样，马来奕中华中学校运会四乘一百米接力邀请赛于4月16日在Padang AAC，SERIA举办，汶中男、女队再次发威，双双摘冠，获奖成绩如下：

18周岁以下女子组冠军，（成绩：58.32秒）：陈俪琁（Y9SC1）、范佳颖（Y11A）、曾榛桦（Y9B）、周依欣（Y8D）

18周岁以下男子组冠军，（成绩：46.69秒）：卡尔（Y11B）、哈芝鲁（Y10B）、罗自辰（Y11A）、林伟礼（Y11A）

汶中田径队在上述几项比赛过程中发挥出色，屡获殊荣，取得令人满意的成绩，的确令人瞩目。

他们永不言弃、奋力拼搏的精神也得到在场所有参赛选手的尊重和认可。

汶中校长许月兰表示，该校运动员能够取得如此优秀的成绩，和同学们平时的勤奋训练、老师的悉心指导有着密不可分的关系。

这是她对师生们一切努力的肯定。

她同时还希望该校运动员继续发扬坚持不懈、顽强拼搏的精神，再接再厉，在未来不断取得更加优异的成绩，成为问鼎金牌的体坛佼佼者。