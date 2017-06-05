（布城5日讯）大马反贪委员会首席专员拿督祖基菲里表示，不排除近期採取行动，对付4名涉嫌滥权以推广多层次直销手法的官联公司董事。

「我们等著，或许会在近期內（採取行动），不远了。」

祖基菲里今日在布城斋戒月市集展开「反贪污革命运动」（GERAH）后，受媒体询问时，如是回应。

据报导，4人当中有3人拥有拿督头衔，他们利用本身在官联公司合作社的董事，在合作社內进行多层次直销，更强迫会员註册。

任何人一旦註册多层次直销，其贷款申请就可获批。会员需缴付6700令吉，获得同样价格的美容產品。

询及《砂拉越报告》近期指控，首相拿督斯里纳吉的个人户头匯入鉅款给资深律师丹斯里沙菲宜一事，祖基菲里：「我们看看情况如何，据我所知，警方已完成报告。」

祖基菲里今日率领百名反贪会官员，在布城4个地点，包括消防局、警局、医院和斋戒月市集展开「反贪污革命运动」，全面打击贪污。

他表示，今天是第二场反贪污的革命，反贪会官员会在全国走入基层，前往当地斋戒月或开斋市集，传达反贪污的讯息。

「我们希望人民能够与反贪会同在，给予鼓励和支持，打造一个勇敢向贪污说不的社会。」

他表示，若没有人民的全面支持，很难打造乾净的国家。

「只有当人民勇敢说不，为什么我要支付贿金，到那个时候，才能打造乾净的社会。」