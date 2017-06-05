（吉隆坡5日讯）第二財政部长拿督斯里佐哈里表示，我国已有足够法律对付金钱游戏，但目前金钱游戏猖獗背后的癥结，其实是国人的金融素养（financial literacy）不足。

他在通过短讯回答询问时说，政府有足够的法律保护人民，而现在的问题不是法律是否足够，而是人民缺乏金融素养。

「现在这个电子时代，会有越来越多这种计划，瞄准缺乏金融素养的人们。」

他强调，人们如果不是很確定这些计划是否能够投资，他们在投资前，应查询国家发出的资料。「最基本的原则，就是如果有什么投资回酬高得不合理，那就可能不是真正的投资计划。」

金钱游戏在我国风行已有一段时间，但隨著解救普通人（JJPTR）宣告崩盘，创办人李宗圣被扣留调查，敲响国人警钟。稍后发生的案例则有CYL、MaxFlex等金钱游戏崩盘，MBI集团早前也遭贸消部冻结其91个总额高达1亿7700万令吉的户头。

我国最近数年来通膨走高，银行存款若放在银行定存，利息仅3%左右，长期下来存款將遭通膨侵蚀。基金投资一般回酬约为7%，股票投资虽能取得更高回酬，但这其中也有血本无归的风险。正因为这样，打著20%高回酬的金钱游戏才会大行其道。

为了打击金钱游戏，国家银行在5月4日宣布与总检察署携手合作，在全国打击洗钱活动协调中心下展开联合执法。不过，截至目前，总检察署仍未將李宗圣提控上庭。