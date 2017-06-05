（吉隆坡5日讯 ）首相拿督斯里纳吉表示，有信心公务员退休基金局（KWAP）的资金规模能在2050年达到5000亿令吉。

他指出，自公务员退休基金局成立以来，其成果是令人自豪，因该局的基金规模从2007年的420亿令吉，增加至2016年的1250亿令吉，涨幅为200%。

「在1250亿令吉的资金中，有536亿令吉是通过投资所获得的，而这將用作於退休基金。」

他指出，公务员退休基金局將会继续发挥作为其高性能，达到每年8至10%的增长，预计在2050年当局的基金规模將可达到5000万令吉。

他说，儘管全球经济前景不稳定及充满挑战，但当局平均投资总收益在10年內高达6.5％，並相信该局的表现能像目前一样，继续正面和稳定。

纳吉是今日出席公务员退休基金局10週年活动，在发表开幕致词时，如是表示。

出席者包括財政部秘书长兼公务员退休基金局主席丹斯里依尔旺以及首席执行员拿督旺卡玛鲁扎曼。

纳吉也呼吁，官联公司与私人领域必须发挥作用，確保大马应该准备好迎接2030年成为人口高龄化国家的挑战。

他指出，联合国的一项研究显示，大马將在2030年成为人口高龄化国家，意即在2030年我国將会有超过15%的人口在60岁以上。

他说，人口高龄化需要被重视的挑战，因为这会带来严重的经济与社会问题，如日本现在的情况。

他举例，如公共健康的成本將会上涨、国家的生產力和出口也会减少，同时与高成年就业者国家相比，高龄化国家的经济成长也必將放缓。

「最重要的是，官联公司和私人领域必须发挥作用，確保我们的国家已准备好面对这项挑战。」

旺卡玛鲁扎曼致词时提到，从成立最初至今，公务员退休基金局已经实现了11.4%的年增长率。截止目前，公务员退休基金局的基金规模已达133亿令吉。

他说，在国家议程下，当局已经投资一笔特別资金到中小型企业，今年也將会陆续增加投资额至10亿令吉。

「虽然公务员退休基金局是一家还年轻的公司，但基金局的责任涵盖了160万名公务员和70万名退休人士，因为我们不能鬆懈。」