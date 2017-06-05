（吉隆坡5日讯） 选委会主席莫哈末哈欣表示，大马根本没有幽灵选民，也不存在「杰利蠑螈」（Gerrymander）问题。

他说，大选期间，许多人都对外劳过度敏感，导致误会。

「所谓大选期间发现载有大批外劳的巴士的说法，事实上，在城中每天都有载送外劳上下班的巴士。」

他表示，即使载著回乡过年的马来学生巴士，大选间也会被当成幽灵选民。

「上回大选，就有传出1万4000名孟加拉人进入大马帮国阵灌票。结果呢？大选前后，选委会都没有接获真正投报。」

至於「杰利蠑螈」的现象，他说：「无论选区如何划分，只要是威胁政党的胜算，都会被投诉。」

莫哈末哈欣说，当最新的选区划分出炉时，不只是在野党不满，也有巫统领袖提出异议。

他指出，选委会实际上也有驳回国阵执政州属的申诉，也接受在野党高达60％的重划选区要求。

「他们责备选委会搬动在野党的选民，他们说，士布爹是在野党的堡垒。我们哪知道选民会投谁，是不是『堡垒』？这是在野党自己的见解。」

他说，无论在朝在野，政治人物不应该贏了就说是凭靠自己的实力，输了就归咎「杰利蠑螈」。「檳州、雪州变天的时候，他们有称讚选委会划得好吗？」

他认为，政党只对自己不利的选区喊不公，实在不客观。「他们还指我特地把大部分华人划走。那一区就是华人新村，我有什么办法？难道你要我从选区中挑出几个马来人、印度人，然后叫他们过去投票？」