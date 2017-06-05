（吉隆坡5日讯） 22岁大马华裔留澳大学生使用诈骗新招，不动刀枪就轻易「抢」走银行逾68万澳元（约216万令吉）！

自2013年就持学生签证到澳洲墨尔本求学的陈胜义（译音），在2016年8月期间，仅仅使用一本假护照以及记住某人的姓名、电话號码、电邮地址以及出生日期，就成功向墨尔本银行冒认为某名银行户头持有者，最后让银行乖乖出纳巨款。

据了解，陈胜义告知银行，他是某银行户头持有者，因丟失钱包和手机，因此前来要求更换提款卡。银行职员在检查其护照，並对比私人资料均无误后不疑有诈，就让他更换提款卡，还准许他领出3万澳元（约9万5400令吉）。

在2016年8月5日成功诈骗银行得手的陈胜义食髓知味，在短短一个月的时间內，造访墨尔本三家银行的不同分行，前后进行高达34次提款，当中最高一笔提款额高达8万5000澳元（约27万令吉）。

根据澳洲《悉尼先驱晨报》报导，在银行户头原持有人向银行投报网络银行帐號密码遭到篡改，且提款卡无法使用后，银行进行调查后才揭发此事，警方较后逮捕陈胜义本人，后者坦然向警方招供，但却强调本身遭不法集团利用。

根据报导，陈胜义指他在2016年7月，在墨尔本的皇冠赌场內遇见一名男子，对方宣称可让他赚取每个月高达3万澳元（约9万5400令吉）的快钱，他基於经济拮据，而答应对方的诈骗计划。

「陈胜义供称，有个银行户头持有人刚存入100万澳元（约319万令吉），而他的工作就是假冒该户头持有人身份，將诈领得来的现金存入其他银行户头，事成之后將获安排逃往香港。」

然而，儘管最后陈胜义获得1万澳元（约3万1900令吉）酬劳，但他並没有被安排前往香港，而在墨尔本遭警方逮捕，並在日前被墨尔本法庭提控3项控状，陈胜义认罪后被判入狱3年，当中18个月不得假释。

而让人诧异的是，儘管被诈领的金钱一直没有寻获，但墨尔本银行事后却赔偿该银行户头持有人的损失，但却「严重怀疑」有人自导自演这一场骗局。