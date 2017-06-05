（吉胆岛5日讯） 天下原来真的有白吃的午餐！疑是海上养殖场的渔网破洞，造成鱼只纷纷「出逃」，令吉胆岛和五条港海域前2天涌现超过300条龙虎斑，引起渔民和钓鱼发烧友抢捞！

据知，这些「逃出」养殖场的龙虎斑，条条体型都相当肥美，估计每条有五六公斤重。

吉胆岛批发渔商王木材（非事主）受询时说，渔网破洞的原因有很多，很有可能是因为渔网已经陈旧，容易被鱼儿撞破或被鱼塘旁的铁条勾破。

「渔网时常被养殖池里和渔网外的鱼只衝撞，很容易就撞出小洞，然后慢慢的就撞出大洞。」

此外，他说，海上的漂浮物如木条、铁条等，也很容易割破渔网，所以养鱼场业者必须定时检查，发现鱼塘渔网有少许破裂就必须马上更换。

他表示，由此可见，养鱼业存有很大的风险，一个不小心，业者就会损失惨重！

王木材说，前2天游出渔网的龙虎斑，每条估计有五六公斤重，相信已经养了至少2年。以目前的市场价格来说，零售价每公斤价格是40到50令吉之间，也跟大小和季节有差异，遇到婚宴喜庆需求量高时，每公斤价格会超过50令吉。

「龙虎斑一般都要养上两三年，体型较肥美后才能出售，而这些逃出来的龙虎斑每条售价估计也要上百令吉。」

他说，龙虎斑是吉胆岛特產，岛上有几十个养殖龙虎斑的养殖场，在鱼只成长到了一定的体型后，就会批发到全马各地及国外。

他指出，该岛鱼塘除了养殖龙虎石斑，还有石斑，红鱼、银苍、白点等，种类繁多。

另外，五条港村长陈水清也说，五条港的海域在前2天涌现大量龙虎斑，让游客叹为观止，钓客更高兴，都满载而归。

他指出，该岛码头不时都有钓鱼发烧友前来垂钓，前两2天无意中钓到多条龙虎斑，令他们感到欣喜不已。

「龙虎斑相信已经被捞完，今天已没见到踪影。」

另外，也有养鱼业者说，养殖场的渔网有可能在陆地时，已被老鼠咬破洞，但业者没察觉又继续使用，才造成这样的损失。