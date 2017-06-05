（新山5日讯）柔州非法赌博中心死灰復燃引起关注，针对外界如今质疑警方在打击非法赌博机活动上未有作为，柔州总警长拿督斯里万阿末表示，他已下达指示，要各警区主任清除区內所有非法赌博中心。

「我已下达明確命令，包括昨天也再指示所有警区主任，要他们清除各区內所有网络赌博中心。」

万阿末是今早出席警员升阶仪式后，在记者会上针对日前有政治人物，公开指振林山区约有20多家非法赌博中心一事，做出上述回应。

媒体进一步询问该政治人物指相关执法部门在接到投报后没採取行动，万阿末表示可警方可根据网民在网络上传的资料进行调查，但前提是上传投诉者必须確保他所提供的资料正確。

「警方对网络上的罪案投诉保持开放，然而这些贴文不得损坏警方形象。如果这些贴文目的是为了破坏警方公信力，警方將採取行动对付发文者。」

民主行动党柔州主席刘镇东于上周发文告，指柔州网络赌博中心死灰復燃，遍佈柔州大城小镇，据民眾提供线索，单在振林山区就有20多家。

继上週之后，刘镇东今日再次于面子书个人页上，发表贴文揭露亚依淡区出现非法赌博机的地点。此外，本月2日，他也曾发表贴文揭露古来多处地点出现非法赌博机。

尽管如此，万阿末强调，警方不会根据网上的贴文贸然行事，因为这些消息可能隱藏著不为人知的议程。

警惕恐袭巡逻商场

此外，万阿末也披露，伦敦恐袭事件引起关注，柔州也进行相关监控及收集情报，但目前暂无取得任何恐怖行动消息。

「目前，由武吉安曼警察总部及柔州警方特別行动组，所组成的特別队伍在各大商场巡逻。此外，政治部情报人员也有派员参与相关行动，以防有人趁斋戒月闹事。」

无论如何，万阿末披露柔警方上周刚瓦解一个抢劫犯罪团伙，该集团特別选择发薪日和佳节期间，在银行寻找猎物，再伺机干案，因此他也呼吁民眾应时时提高警惕，且尽可能使用电子转账。

今日共213名警员获升擢阶，包括23名警长获擢升助理警监，以及190名警员升至曹长。出席者包括柔州副总警长拿督查卡利亚等。