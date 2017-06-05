评论: 张溦紟

前几天《冷暖世间》专题报导一名52岁的陈姓妇女，证实罹患大肠癌和肝癌，单单只是动手术，就已耗尽了从事30年水泥工的丈夫的毕生积蓄，以及从亲朋戚友筹来的钱。

隨后，又被诊断患上肝癌，另需2万令吉的化疗费。丈夫为了照顾家人被迫停工，单靠大儿子独撑家计，经济顿时陷入困境，整个家愁云密布。这样的新闻我们时有所闻，一旦家人不幸患上癌症，那些本来不算穷的那些家庭，家庭经济岌岌可危。那本来经济不算宽裕的家庭怎么办？

悉尼一家全球健康的乔治研究机构，两年前曾研究东协八国的癌症病患经诊断的一年后的財务状况，包括我国1600名公私医院的病患。

研究发现，45%癌症病患將陷入財务危机，他们需承担的医疗费用超过家庭收入的30%。这样的情况也遍布在东协各国。东协仅有44%的受访者可以在没有財务危机的情况下生存下来；將近49%癌症病患在一年后耗尽个人积蓄，39%的病患甚至再也无法负担庞大的医疗费。

曾听过一位病患语带嘲讽地说，「不是没有医疗方法和药物可以把我治愈好，只是我口袋里没有钱。」在旁听了令人心酸，人穷没药医，是穷的错？

东协癌症病患中，35%无法负担医疗諮询费，22%癌症病患再也付不出租金和贷款，另有19%乾脆放弃继续治疗。治疗癌症的医疗成本不仅会影响病患，也会衝击他们的家人甚至整个社会。这也同样发生在陈姓妇女身上，她非常自责，认为自己拖累家人，想过就这样放弃治疗，离开人世。

可是，这是个人的问题吗？

根据卫生部的资料显示，癌症是马来西亚第三大的健康杀手，佔全国死亡率的13.6%。研究强调，对抗癌症治疗所衍生的种种问题，应该从政府的层次来处理並加以改善

人因病变得更穷，是一个急于改善的社会问题，不是个別家庭的个人问题。我们要如何推动全民健康运动（Health For All）,其中包括全民都可近用医药（Medicine For All），让每个人都活得健康且有尊严，需要从公共健康政策著手，才有能更广泛地照顾不同阶层平民的性命。