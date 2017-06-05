评论: 张安翔

近来国內从穆斯林摸狗事件的討论、伊斯兰法（Syariah）的执法、伊刑法（Hudud）的討论、清真认证的爭议、五金店售卖猪毛事件、《星报》封面爭议事件等，加上令人担忧的「伊斯兰教国」（IS）恐怖组织在中东地带的崛起，已蔓延至东南亚地区，是否也意味著极端的伊斯兰化在大马抬头？

换个角度想想，当我们在国外宣传大马的国情时，是否都会与国外的人讲述大马是个多元文化，多元种族，並能和谐生活的国家而感到骄傲呢？与现实对照，听来是多么的讽刺啊！

近期，有关东南亚恐怖袭击就有：2016年1月14日，印尼雅加达的恐怖攻击，导致4人死亡和20人受伤，印尼当局证实执行者是来自刚从敘利亚和伊拉克回国的IS「圣战」人士；2016年6月28日，自称首位大马IS首脑，並刚在敘利亚战死的莫哈末万迪，当时声称在大马雪州蒲种夜店发动了袭击，导致8人受伤；2016年9月3日，菲律宾达沃市的炸弹袭击，导致14人死亡；2017年5月23日，在菲律宾马拉维的IS袭击，导致至少103人死亡和约近千人流离失所；2017年5月24日，在印尼雅加达的双自杀式攻击，导致3人死亡和11人受伤。印尼当局確认是IS所为。

正信宗教向善

很多时候，国际和本地媒体都会列明骑劫「伊斯兰教教义」的恐怖分子为「伊斯兰教组织」（Islamic Groups）或「伊斯兰恐怖分子」（Islamic Terrorists）。基于两点，笔者认为任何恐怖主义都与正信的宗教皆无法扯上任何关係。

第一，认为每个正信的宗教教义都是向善的，包括伊斯兰；第二，再极端的正信的宗教教义都不会杀人放火当吃饭（所以在缅甸廝杀罗兴亚人，不是佛教教义）。因此，「伊斯兰教组织」或「伊斯兰恐怖分子」该更恰当的被「恐怖分子」取代。如今，媒体的误用，已导致伊斯兰同等于恐怖分子的局面。

笔者相信，美国在911事件后（美国两栋大楼瞬间被摧毁，2977人丧命或失踪），號召全世界一起进行反恐行动。从基地组织（al-Qaeda）施虐和IS的崛起，可以察觉美国所主导的反恐计划並有达致预期的成效。

恐怖袭击的炮响，各大媒体和国际社会似乎把责任归咎于伊斯兰恐怖分子，但却不知道中东崛起的恐怖分子已骑劫了正信的「伊斯兰」教义，更以「伊斯兰」教义合理化他们的所作所为和招揽新成员或支持者。

矫正刻板印象

很自然的，许多媒体工作者都为恐怖分子冠上宗教之名。重温笔者的第二点，再怎么极端的宗教教义皆不会提倡恐怖主义，包括伊斯兰。默罕默德除了是伊斯兰教的先知外，同时也是一名企业家和政治家。从可兰经和圣训，更是没有倡导成立恐怖袭击和廝杀异教徒（非穆斯林），成立一个伊斯兰教国。

伊斯兰和恐怖分子的掛鉤以「渗透」民心。如果媒体是民主的第三权利，期待能有效的矫正此「刻板印象」。公民社会也需要积极提倡跨族群的相互瞭解，以达致共存共荣的目標。