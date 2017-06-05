评论: 杨善勇

早岁读过一篇攸关林吉祥的一篇散记，写他个人作风隨便，招待记者，出门会客，总是那一身便服。纵然到了大城小镇，林吉祥上台演讲，有的时候，脚下甚至只是一双拖鞋。记者说，不要小看这点，那可是贴近百姓的窍门。

这个当然，所以每逢大选，朝野领导，台前幕后，都要应景做戏。前首相马哈迪医生当初还在巫统，不禁要在《UMNO Selangor Perlu Berubah》（雪州巫统要改变）的文章，諫言党领袖贴紧民心，回乡探亲，万万不要驾著名车招摇过市。

相反的是，马哈迪医生建议他们乘坐小马力的国產车，上马造访，衣著整齐，幸勿光鲜，不要高调；尽量营造温文尔雅的外相，做事谦卑，说话低声下气，路过看到小孩，抱一抱，流露温馨的暖意。

长话短说，总而言之，低调一点，准没错。普通百姓嘛，人人心怀同情之心。因为这样，民主（没有）行动党的造势大会上一旦看到美禄罐，谁不排队自动投入各自的献金，身体力行支持弱者的一番好意？

时光荏苒，308上台，拉拉扯扯，倏忽接近十年；今之火箭，不再是当年身在边野的政党。当权在朝，前后当了两届政府，一个个YB神气得很。如今蒲种6月17日的筹款晚宴，票价可大不一样了。

阶级分明，座位清楚，秩序井然，朋友转来的那张传单说，有三个层次：一曰红宝石（ruby），二曰蓝宝石（sapphire），三曰翡翠（emerald）。红宝石者，800令吉；蓝宝石，2000；翡翠，底价5000。

哇！一桌10人，屈指一算，平均来说，每人所给，介于80令吉至500令吉了。但是，谁家的座位，可以和首席部长林冠英紧紧相依？想到这里，浅见以为，或许这个党也不妨，从此改名钻石行动党（Diamond Action Party）了。