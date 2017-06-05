A：探长，我决定要移民去中国。

B：你准备成为蜘蛛人啦？

A：蛤，什么意思？

B：移民去中国后，脸书谷歌Youtube等都会完全被阻挡无法使用，除非你要像蜘蛛人，懂得使用翻墙软体啊！

A：没关係，我相信中国成为世界第一强国后，准会收购完这些美国公司，到时不用翻墙就能完全使用啊。

B：呃……是什么动机让你如此异想天开啊？

A：多亏「退退王」特朗普啊！

B：他何时有这个称號的？

A：特朗普不是刚刚宣佈退出《巴黎气候协定》吗？还有，他一上任也宣佈退出《跨太平洋伙伴关係协定》（TPP），加上对目前的医疗健保及其他公共行政政策都有意见，几乎把奥巴马上任时的建议全都回退，这还不叫做「退退王」吗？

B：但这跟你想移民中国有何关係？

A：当然有。你看，他一宣佈退出《巴黎气候协定》，中国总理李克强就篤定说会履行协定到2030年，与上次退出TPP情况一样，中国都放话表示能替补美国现在位子，承担重任参与全球重要议题，这不就是世界盟主才有的担当与光环吗？

B：小探员，你太天真啦！

A：难道我的想法错了？

B：是没错，不过有疏漏。跟虽然特朗普目前扬言要退出《巴黎气候协定》，不过根据条约规定，缔约国在正式加入后3年才能申请退出，再过一年之后方可正式退出。这条约在去年11月4日才正式生效，美国就算要正式退出，也必须等到2020年11月正式退出。

A：没关係，只是时间问题而已。

B：別忘记，特朗普的第一个总统任期將于2021年1月结束，以他现有的「战绩」，加上不断展现小心眼与赌气的真性情，完全与美国之前展现的民主正义世界霸主形象背道而驰，你认为美国人还会让他续任吗？

A：那可不一定。他较早前跌破眾人眼镜胜出，证明了部分美国人讚成他的想法啊！

B：这几年美国经济的確没以前那么好，许多中產以下的阶级都受到各种自由贸易协定的衝击，所以才希望透过商人出身的特朗普来挽救经济。但是现在他不仅还没交出成绩，还沿用商人的个性在许多公共政治议题上。跟人谈判他或许还有胜算，但跟地球討价还价？这肯定是输局。所以，我敢打赌大部分美国人肯定看不惯他的自私，下届连任无望。

A：但中国崛起是肯定的吧？以中国目前的財力国力，加上一带一路铺展成功，未来肯定能超越美国成为龙头啊！

B：经济实力当然没异议。但在政治格局上，中国依旧是自卑的阿斗。你看看，六四天安门事件纪念日，他们做了什么？

A：什么都没做啊！

B：对，就是什么都没错。