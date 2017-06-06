（古晋5日讯）民主行动党实旦宾区国会议员陈国彬今日抨击人联党主席沈桂贤近期一直持续不断的攻击反对党议员，其实只是掩盖他们身为执政党的一份子却不敢针对不利于民的政府政策发声并反对的事实。

同时，他强调，如果没有反对党的监督，马来西亚甚至砂拉越众多的贪污滥权事件将永远的被掩盖下去。

他表示，身为地方部长的沈桂贤一直在强调反对党的选区没有获得拨款或不会获得发展是非常不负责任的行为，因为任何一个民主的国家，朝野议员除了在议会带出人民所关注的民生问题外，还要针对国家的政策作出决定；而反对党的职责就是要监督并确保执政党所提出的政策不会影响人民，同时要确保执政党善用人民的纳税钱。

他揶揄，这些简单的道理，难道在澳洲民主国家当了那么多年权威医生的沈桂贤竟然不知道？

反对党监督执政党

他也说到，发展一个国家原本就是执政党应该履行的职责，但是人联党却一而再，再而三的攻击反对党的选区没有拨款，这不仅是利用了纳税人的钱去欺骗人民作廉价宣传，同时还凸显了人联党是一个不合格的执政党。

“需知道，我国如果不是因为反对党的话，那么国家的贪污滥权腐败的事迹将会一直被执政党所掩盖；就因为反对党的落力监督，许多国家的丑闻才会被揭发出来。”

他奉劝沈桂贤，如果真的是为人民争取福利，那就应该敢敢的向巫统说不，只有国家拥有健康的体制才能够让人民的生活过得更好，而不是一再的以拨款及发展的事项来欺骗选民，因为发展原本就是执政党应该做的职责。