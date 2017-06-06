（古晋5日讯）民主行动党朋岭区州议员杨薇讳讥讽人联党主席沈桂贤在外高调“捧着”自主权课题，在砂拉越州议会内进行公投法案投票时却闹失踪，不敢出现，里外举止不一的沈桂贤根本就是利用自主权课题来作为政治宣传伎俩。

她说，在5月12日召开的立法议会上提呈的《2017年公投法案》，是在9票对58票情况下，遭到否决；当时，除了沈桂贤无故“失踪”外，人联党所有州议员包括陈超耀与罗克强等也一同举手支持反对票，致使公投法案无法通过！

她指出，而沈桂贤今日还有颜面在外向人民高喊“齐心争取砂主权”，这岂不是把人民当傻瓜，难道你们（人联党）不觉得对不起砂拉越人民吗？

她更质问人联党，到底要戏弄砂拉越人民到几时，难道不感到惭愧吗？一直在出卖砂拉越的主权，将砂拉越的主权一一断送掉。

她也提醒人联党，砂州会丧失去自主权，追根究底就是因为本土政党包括人联党所组成的国阵州政府亲自允许下将其断送，并让联邦继续剥夺砂州人民的权益。

违背州选时言论

杨薇讳说，实际上，人联党根本就是“不敢想、不能谈、不会做”的政党，才会通过耍这种政治手段来捞取选票。

“人民已经看穿人联党这种以主权课题来欺瞒人民的真面目。”

同时，她说，令人难以接受的是，在州大选前，人联党高呼要求人民给予该党强大的支持，这样才有实力去与联邦做出权益争取。遗憾的是，该党至今不但无法为砂州争取权益，甚至连在砂议会内都不敢支持这项公投法案，只会在外高喊自主权课题来制造假象捞取选票。

杨薇讳是针对砂人联党主席沈桂贤今日报章上发表“齐心争取砂自主权”课题上，如此做出言论。