（本报古晋5日讯）由于古晋国际机场已达到每年500万名乘客的最大容量，亚航有限公司首席执行员爱琳奥玛建议砂拉越政府扩张其机场，以便能容纳更多的国内外乘客。

她表示，继亚航开通古晋至印尼坤甸每周7趟的往来直航服务后，该公司希望能为古晋提供更多的国际直航服务，甚至把古晋打造成区域内的其中一个主要旅游枢纽。

她是于今日在亚航新航班典礼后，接受媒体的提问时回应，该公司向来都在计划将砂拉越古晋打造成另一个廉航终站（LCCT），而且该公司还为此拟定了未来5年、7年及10年的发展计划。

因此，该公司近来也紧密与砂拉越政府配合，以便能在古晋介绍更多的航班服务，包括增加现有的航班次数、载客量，以及开通更多直航至各个国际地点，如中国、东南亚及澳洲等地区。

砂可吸引全球游客

爱琳指出，亚航认为砂拉越在各方面拥有巨大潜能，特别砂拉越的旅游景点就已足够吸引全球的旅客到访，而开通古晋坤甸的国际直航只不过是计划之中的一部分，同时也是将古晋打造为入境婆罗洲的主要途径。

她解释，亚航目前所做的就是把现有的服务地点与古晋连接起来，藉此不仅能向世人介绍砂拉越的美好，也将古晋用作区域内的主要转站。

她说，该公司正与砂拉越讨论更多的合作项目，相信该公司接下来将为砂拉越提供更多航空服务。