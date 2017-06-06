中国一名男子2日晚间生殖器被扳手套住17小时，下体严重肿胀发紫，被送进了台州医院急诊室。由于病情特殊，医院立即召集了急诊科、泌尿科、骨科等相关科室进行联合会诊。

由于男子被扳手套住时间太长，头端高度肿胀，只能先「放血」，待缩小后，才能将扳手取出。但是要放血就必须要进手术室，要命的是，都已经是紧要关头了，却找不到亲属签字。原来这名37岁的临海男子还未婚，在出事之后，医院多次通知男子的父母来医院，家人口头答应却迟迟不来。

无奈之下，医院通过保卫科向消防部门进行求助，希望通过切割扳手的方式，让患者得以解脱。临海消防大队古城中队获报后，立即赶到台州医院，宋沈阳中队长告诉记者，当时他们带了一把切割工具「电磨」，但是由于男子肿胀太厉害，而电磨是属于轮转切割，切割的过程中势必产生高热，不仅需要冷水不断冷却，在切割过程中也要非常小心才是。

正当医生群与消防队开始讨论方案准备切割扳手时，在现场的一位泌尿科女医生，提议让口腔科专家参与会诊。原来当天下午她正好听了一堂泌尿科的讲座，当中就有提到类似的一个案例，是由口腔科医生参与解决难题的。

晚上10点左右，口腔科医生带着口腔科专用的气动涡轮机匆匆赶来，气动涡轮机是牙科医疗器械，钻头细如绣花针，比起电磨一公分大小的转轮，气动涡轮机更为精细，不过用于磨牙的气动涡轮机能否切割金属，倒也是个问题。

凑巧的是，消防的宋队长车上正好有一把梅花扳手，立即取来试验。所幸，这个办法可行，而且气动涡轮机的好处还在于，每分钟约20~30万转高速转动，同时还伴有高压冷水喷射降温，避免了钻头在切割扳手的时候产生高热对器官造成伤害。

终于，口腔科医生花了半小时时间，在磨坏了7.8个钻头之后，才将扳手小心锯断，并且未造成再次损伤。虽然还是不知道一开始为什么会出现这种事故，估计当事人这辈子也不想提起，不管怎样，都该好好感谢医术高明的医生救了他的命根子。