中国一名24岁男子熬夜到凌晨4点多，他像往常一样躺在床上玩手机，准备起床上个厕所再睡觉时，左肢突发性偏瘫。经送医确认，他是患上急性脑梗塞，也就是俗称的「中风」。医生说，脑梗塞近年来成年轻化趋势，不健康的生活习惯都是常见的致病原因。

上述病例发生于大陆湖南长沙，根据当地媒体《潇湘晨报》报导，这位24岁男子小刘是一家艺术培训机构的美术老师，5月28日凌晨4点多，他如上述想起床上厕所，却发现自己无法坐起，尝试将左脚挪到床沿，再借助左手支撑起身时，结果摔落到床下，他赶紧喊同宿舍的室友，凌晨5点半左右被送到长沙市中医医院急诊科。

急诊科主治医师赖宇检查发现，小刘左侧肢体活动受限，但神志、血压、心率等生命体征正常。完善头部CT等相关检查后，也无明显异常，初步诊断为脑血管意外。

小刘被收入脑病科住院治疗，被确诊为急性脑梗塞。经过连夜治疗，当天上午8点，小刘的左侧肢体活动能力即接近正常。

据了解，小刘以往除了偶尔打打球，更多的是喜欢宅在家里玩手机，从大学开始，他就热衷熬夜追看喜爱的综艺节目。

长沙市中医医院脑病科副主任潘强指出，脑梗塞，又称脑卒中、中风，近年来呈年轻化趋势，酗酒、吸菸、熬夜、不爱运动、高油高脂高糖饮食等不健康的生活习惯都是常见的致病原因；因此，纠正不健康的生活方式，以及积极查找原发病并治疗才是青年人远离脑梗塞的关键。