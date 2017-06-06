台湾台北市一名20多岁外型亮丽的外拍女模特儿，去年间和朋友一起到酒吧喝酒后，又和章姓男友人续摊吃串烧，最后由章男送女模回家，隔天中午正值生理期的女模如厕时，却发现她阴道内的卫生棉条不见了，惊觉自己可能遭章男性侵。

传LINE质问章男，章男才致歉，并辩称两人是合意性交，但台北地检署不采信，昨依乘机性交罪起诉章男。

女模出庭时指控，她原本和闺蜜一起去酒吧喝酒，后来她找来章男同欢，两人喝酒后又去串烧店续摊，她因喝混酒，加上外拍一整天，又醉又累，最后由章男送她回家，她只记得她叫章男离开时，把门带上，便倒头大睡。

隔天一早八点多，女模起床如厕，正逢生理期的她原本就有使用卫生棉条和护垫，她见护垫仍在内裤上，便不以为意的睡回笼觉，直到中午酒醒后，她又去洗手间，正打算把棉条从阴道拉出来，却找不到棉条的线，她伸手进阴道确认，才发现棉条不见了，最后在垃圾桶中找到棉条，她才惊觉自己可能遭性侵，而嫌疑最大的就是送她回家的章男。

女模传LINE质问章男很过分，章男才承认趁她烂醉时性侵她并道歉，女模怒呛「你知道这样对女生很伤吗？」愤而提告。

但章男出庭时却辩称两人是你情我愿，甚至说女模答应和她做爱时，才发现自己下体放了卫生棉条，还娇嗔地说：「唉呀！怎么会有棉条！」是对方自己取出棉条后再和他发生性关系。

但检方认为，章男说法不合常理，且根据两人LINE的对话纪录，也证明章男确实有为自己的行为致歉，因此认定章男趁着女模酒醉不省人事时性侵，昨依乘机性交罪起诉章男。