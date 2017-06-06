中国广西田林地区，警方日前接到群众报案说，一位60多岁的阿姨，在田边干农活时，遭到一名年轻男子的性侵。阿姨收工离开准备回家的时候，该男子就尾随后面。

在水沟旁边，从后面把阿姨拖进水沟里面，开始拉扯她的衣裤进行性侵犯。

根据《今日头条》报导，在拉扯中，阿姨的肋骨断了3根，由于极力反抗，男子最终放弃了性侵。

可是，由于案发地在山头，想要找到嫌疑人可不容易。受害阿姨描述了嫌疑人的体貌特征和作案的手法，根据他逃跑的路线，进行了走访调查。

与此同时，当地县城里又发生了一起抢劫案，受害者同样是一位60多岁的女性。他先是慢慢靠近她，趁她去河边挑水的时候，把她按倒在地搜身，把钱拿走后，驾车逃离现场。

当地民警推断，这2起案件很有可能是同一个人所为，但是因为没有任何有价值的线索，案件一直没有进展。直到5月初，又发生了类似事件。

这一次，受害人正好及时碰到了老乡，老乡赶紧打电话，找人在村里的路口拦车，才发现了嫌疑人的线索。很快民警通过天网监控，最终锁定了嫌疑人叶姓男子。

今年刚20岁出头的叶男，平日帮家里做生意，手头并不缺钱。当问到为什么抢劫时，叶男给出的答案是「寻找刺激」。他感觉好像生活这方面「太平淡了」、「无趣」。

目前，叶男因涉嫌抢劫及性侵罪嫌，已被当地警方刑事拘留。