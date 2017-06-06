台湾一名就读宜兰大学土木研究所2年级24岁王姓女研究生，3月8日晚间在宜兰阳明大学附设医院门口，遭客运撞上，卡在前轮下，当场头部严重变形，全身多处撕裂伤，送医抢救仍告不治。

不过却传出在车祸发生后第9天，死者当时被摔破的手机，竟然「自动」传了「左眼肿痛」的Google搜寻连结，传给死者6位好友，由于死者是左半身被辗过，让收到简讯的人都吓到。

宜兰大学一名24岁的王姓女研究生，3月晚间在宜兰林森路与校舍路口遭一辆客运辗过，监视器拍下，王女撑伞走在斑马线上，后方客运司机像是没看到人一样，直接朝女子疾驶而来，当场辗毙王女，客运经过路口「顿了一下」，司机才惊觉撞到人。

事隔2个月，女研究生的爸爸控诉，「他连跟我对不起都没有！」司机只说要赔偿20万，直到开庭时才道歉，不能接受驾驶辩称是视线死角，质疑根本没有A柱挡到视线问题。弟弟曾在脸书PO文，「绿灯走在斑马线上有错吗？」对此，客运总经理则解释，「绝对不可能说20万来赔偿。」

根据台湾《中天新闻》报导，死者弟弟表示，左眼是闭着，因为她被公车压过之后，内脏都没了，血都往外挤，整个脸是肿的。女研究生在过世后第9天，传讯息给6名亲密好友，内容竟然是左眼肿痛。

朋友纷纷吓到回传问是不是王妈妈传的，但对方不再回应。弟弟也表示没有人动姊姊的手机。经查发讯息IP位址，竟然是在三峡老家，但死者手机无人使用，也让家人至今不敢置信又相当悲伤。