蔡康永执导，小S主演的《吃吃的爱》在台湾卖破5000万，2人3日从台北启航「有你真好全台巡回感谢会」，4日下台中、高雄谢票，碰上死忠女粉丝哭着对S表白，让她也忍不住开心说：「来给我好好抱一下！」并搞笑要对方用哭腔念「红鲤鱼与绿鲤鱼与驴」，气氛瞬间变爆笑。

小S超开心：「真的很感谢台中的观众们，我知道这件事后就决定一定要下来台中和大家亲自道谢，我妈妈也是台中人，她也跟很多台中的亲朋好友说，一定要进戏院支持《吃吃的爱》。」

蔡康永也说：「真的非常感谢台中的乡亲支持，今天台中大雨，很谢谢你们特地来到现场。我们今天亲自来和你们表达我们的感谢之意。」签票会现场爆雨滂沱但还是有很多人携家带眷来捧场，粉丝们见到康熙现身，全场欢声雷动！

早上影厅映后有一位台中观众表示自己凌晨5点就来现场排队买票，只为见到康熙本尊，还有女粉丝举手问问题，都还没开始说就飙泪：「我好喜欢你们，想到《康熙来了》结束，就好难过！」小S马上贴心的说：「你哭点太低了，来给我好好抱一下。」

女粉上台后站在小S旁边，一脸不可置信地哭说：「怎么会有跟电影里面一模一样的人站在我眼前！」

小S亲切地抱住对方还拍拍她肩膀安慰说：「当然是长一样的啊！那你要不要念一下红鲤鱼与绿鲤鱼与驴？」女粉丝一边用着哭腔念：「红鲤鱼与绿鲤鱼与驴…」随后崩溃大哭，让全场观众顿时大笑。