英国伦敦上周六晚发生恐袭事件，造成7死48伤，极端组织「伊斯兰国」承认责任。

美国总统特朗普在推特发文，批评伦敦穆斯林市长沙迪克汗的领导能力。

沙迪克汗回应，指特朗普企图分化英国民眾，强调不会让特朗普得逞。

特朗普在社交媒体批评沙迪克汗，在伦敦恐袭后呼吁民眾没有理由要惊慌，认为是淡化恐袭的严重程度。

特朗普表示，必须停止做政治正確的事，切实为人民的安全着想，否则只会令情况更差。

伦敦市长发言人说，沙迪克汗的讲话是指，在伦敦恐袭后，会有更多警员——部分更会配枪——在街上巡逻，呼吁民眾不必惊慌，特朗普的言论是蓄意將简世德的说话断章取义。

沙迪克汗接受BBC访问时说：「有些人在煽风点火、搞分化，我们不会让任何人，无论是特朗普或是別人，分裂我们的社区。」

英国首相特丽莎梅回应：「我非常清楚，简世德作为伦敦市长表现出色，我们正和他一起工作。」

「这很重要——中央政府和伦敦市长和他的官员共同努力，以確保我们对袭击作出回应，並看看警方正在做的工作，给予公眾更多的保护和保证。」

另一方面，白宫替特朗普「灭火」，白宫发言人桑德斯表示，不认为特朗普批评沙迪克汗是为了「吵架」，也和伊斯兰宗教信仰无关，指责「这是媒体编故事瞎说」。