（杜塞尔多夫6日综合电）第54届世界乒乓球锦标赛单项赛男单决赛昨日在中国选手马龙与樊振东之间展开，经过7局苦战，马龙以4比3力（7比11、11比6、11比3、11比8、5比11、7比11、12比10）克对手，成功卫冕。

马龙与樊振东此前在国际赛交手11次，马龙10胜1负占据绝对优势。自2015年3月以来，马龙已经连续27周排名国际乒联男单首位，在2015年苏州世乒赛问鼎之后，他一共只输了4场单打赛。

首局较量樊振东开局4比0占据主动，进入中局后进一步拉大分差，最多时曾经领先卫冕冠军6分。尾局阶段樊振东强攻得手，以11比7先下一城。易边再战，28岁的卫冕冠军开局抢先上手，4比0领先进入中局。中局阶段面对对手的凶猛反扑，马龙表现得同样强势，大满贯得主很快就以11比6将局分扳平。

第三局比赛马龙开局3比1、5比2领先，中局阶段他更加精准，樊振东则失误稍多。最终，樊振东回球滚网出台，马龙11比3轻松取得这一局胜利。第四局比赛短暂相持后，马龙一度凭借稳定的6比2领先。

此后樊振东奋力扳回2分，马龙叫了一个暂停。不过从比分上看，这个暂停并没有起到什么作用，樊振东将比分追至6平。尾局阶段比赛再次进入到马龙的节奏里，在一次回球出台后，樊振东8比11输掉了第四局比赛。

最疯狂、值得留念的一场球

第四局开局樊振东形势有所好转，5比1领先进入中局。此后他牢牢掌控局势，最终11比5扳回一局。第五局，樊振东延续上一局的强势，开局3比1取得领先。中局阶段，他的强悍进攻让马龙也没有太多办法，大满贯得主的失误也随之增多。当比分被改写为3比9的时候，马龙猛然发力连追3分，樊振东叫了一个暂停。暂停后樊振东强力反手得分，以11比7将比赛拖入决胜局。

决胜局，越打越兴奋的樊振东开局连得2分，此后马龙迎头赶上，以5比3领先易边。交换场地后樊振东毫不手软，将比分追至7平。此时，杜塞尔多夫会展中心的紧张气氛达到了顶点！尾局阶段战事依旧胶着，9平、10平。最终，马龙连得2分，以12比10赢得了这一局比赛乃至整场比赛的胜利。

“非常开心，同时也觉得很累，这场球也是我这辈子最值得留念的一场球，”马龙赛后对全场球迷表示，“我想这应该是我这辈子最疯狂的一场比赛，以后也不会出现这种场面了！”